Силы обороны атаковали ряд стратегических объектов в России: перечень от Генштаба

Силы обороны поразили ряд стратегических объектов России в ночь на 11 марта. Одним из ключевых объектов, по которому было нанесено поражение, стал Московский нефтеперерабатывающий завод.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Украинский МиГ-29 разбомбил ангар с оккупантами и бронетехникой на Курщине: видео

Какие последствия атаки на Россию 11 марта

В ночь на 11 марта украинские военные нанесли удары по стратегическим объектам на территории России, участвующих в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. Атаки провели подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В частности есть попадание по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, который может перерабатывать 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает 40 – 50% потребностей Москвы в дизеле и бензине.

Также, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области,

– говорится в сообщении.

В то же время по информации из отрытых источников, в результате действий российской ПВО, пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры.

"Силы обороны Украины обладают подробной информацией о стратегических объектах, задействованы в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население", – отметили в Генштабе.

Напомним, что ранее глава ЦПД Андрей Коваленко отреагировал на возмущение россиян из-за ночной атаки БпЛА. Он обратил внимание на то, что Россия каждую ночь выпускает по Украине более 100 дронов.