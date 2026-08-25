Силы обороны поразили Афипский НПЗ и Астраханский ГПЗ в России

В ночь на 25 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России. На территории стратегического предприятия вспыхнул пожар, а накануне украинские военные также поразили установки Астраханского газоперерабатывающего завода.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Каковы результаты поражений?

Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края. В настоящее время специалисты уточняют степень нанесенного ущерба после зафиксированного возгорания.

Его проектная мощность достигает 6,25 миллиона тонн нефти в год. Предприятие специализируется на выпуске дизельного топлива и бензиновых компонентов, которые используются для обеспечения российской оккупационной армии.

Кроме того, украинские военные подтвердили успешное поражение двух установок сепарации газа У-272 на Астраханском газоперерабатывающем заводе, которое произошло в ночь на 24 августа. Это предприятие входит в систему компании "Газпром".

Проектная мощность Астраханского ГПЗ составляет до 12 миллиардов кубометров газа и около 7,3 миллиона тонн газового конденсата в год. Предприятие производит товарный природный газ, стабильный газовый конденсат, бензины, дизельное топливо, мазут, сжиженные углеводородные газы и техническую серу.

Продукция этого завода напрямую используется для нужд вооруженных сил России, а изготовленная техническая сера применяется в производстве взрывчатых веществ.

К слову, Пермский НПЗ полностью остановил работу после атаки украинского дрона 21 августа. Он входит в число крупнейших предприятий России.