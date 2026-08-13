Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что известно о новых поражениях?

Военное командование поделилось результатами новых middle strike. Так, Силы обороны поразили два объекта оккупантов в Крыму.

В районе Новофедоровки украинские военные нанесли удар по диспетчерской башне на территории аэродрома "Саки".

Под прицелом также был ретранслятор предназначен для управления ударными БпЛА типа Герань и Гербера. Его поразили вблизи Черноморского.

Поражение этих объектов ослабляет возможности противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками,

– объяснили в Генштабе.

Напомним, 13 августа украинские защитники атаковали российский нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Он расположен примерно в 1300 километрах от границы с Украиной.

Также там дроны били по складско-распределительному комплексу Wildberries. На местах атак возникали пожары.

Кроме того, в оккупированном Севастополе был блекаут после якобы атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона.