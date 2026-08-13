Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Что известно о новых поражениях?
Военное командование поделилось результатами новых middle strike. Так, Силы обороны поразили два объекта оккупантов в Крыму.
В районе Новофедоровки украинские военные нанесли удар по диспетчерской башне на территории аэродрома "Саки".
Под прицелом также был ретранслятор предназначен для управления ударными БпЛА типа Герань и Гербера. Его поразили вблизи Черноморского.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Поражение этих объектов ослабляет возможности противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками,
– объяснили в Генштабе.
Напомним, 13 августа украинские защитники атаковали российский нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Он расположен примерно в 1300 километрах от границы с Украиной.
Также там дроны били по складско-распределительному комплексу Wildberries. На местах атак возникали пожары.
Кроме того, в оккупированном Севастополе был блекаут после якобы атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона.