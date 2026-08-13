Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Що відомо про нові ураження?

Військове командування поділилось результатами нових middle strike. Так, Сили оборони уразили два об'єкти окупантів у Криму.

У районі Новофедорівки українські військові завдали удару по диспетчерській вежі на території аеродрому "Саки".

Під прицілом також був ретранслятор призначений для управління ударними БпЛА типу "Герань" та "Гербера". Його уразили поблизу Чорноморського.

Ураження цих об'єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками,

– пояснили у Генштабі.

Нагадаємо, 13 серпня українські оборонці атакували російський нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані. Він розташований приблизно за 1300 кілометрів від кордону з Україною.

Також там дрони били по складсько-розподільчому комплексу Wildberries. На місцях атак виникали пожежі.

Крім того, в окупованому Севастополі був блекаут після нібито атаки БпЛА на енергетичну інфраструктуру регіону.