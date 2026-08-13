Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про ураження комплексу?

Удар по підприємству в місті Салават став черговим кроком у системному знищенні російської військово-промислової інфраструктури. Наразі відомо, що після атаки на території комплексу зафіксовано загоряння, масштаби якого уточнюються.

Комплекс "Газпром нефтехим Салават" входить до переліку найбільших нафтопереробних та хімічних підприємств на території Росії. Його виробничі потужності дозволяють переробляти до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини протягом року.

Підприємство спеціалізується на випуску широкого спектра продукції, серед якої автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут та бітум. Крім того, завод виробляє поліетилен, різноманітні полімери та інші нафтопродукти. Уся ця номенклатура активно використовується для потреб російської окупаційної армії.

Українські захисники продовжують планомірну роботу зі знищення ключових цілей противника в глибокому тилу. Сили оборони України методично зменшують спроможності ворога вести активні бойові дії. Головна мета таких операцій полягає у руйнуванні логістики та ускладненні забезпечення російських військових угруповань.

Нагадаємо, уранці 13 серпня безпілотники атакували одразу два важливі об’єкти в Башкортостані. Під ударом опинилися, зокрема великий логістичний комплекс Wildberries у Чишминському районі. Після спалахнули пожежі, здійнялися клуби диму. Російська влада заявила про збиття безпілотників, однак підтвердила займання в промисловій зоні Салавата та на логістичному об’єкті в Чишминському районі. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше двоє людей.

У ніч проти 13 серпня неспокійно було також і в окупованому Криму та на інших тимчасово захоплених територіях. У Севастополі після атаки безпілотників виникли перебої з електропостачанням, а в Маріуполі повідомляли про вибухи, пожежу та можливе ураження електропідстанції. Також роботу російської ППО фіксували у Воронезькій, Ростовській, Калузькій та Орловській областях, а також у Краснодарському краї, зокрема в районі Сочі.