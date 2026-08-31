Силы обороны уничтожили несколько целей врага в России и ТОТ: Генштаб раскрыл детали

За две последние ночи Силы обороны Украины атаковали несколько военных целей российских оккупантов. Речь идет об элементах ПВО, складах и командных пунктах врага.

Детали ночных атак 30 и 31 августа рассказали в Генштабе.

Какие цели атаковали Силы обороны в России и ТОТ?

Силы обороны поразили:

радиолокационную станцию ​​врага в Деснянском Брянской области России;

командно-штабную машину из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" в районе Плоскобукреевки Брянской области;

узел связи подразделения противника в Зимнее Белгородской области;

пункт управления БПЛА противника в районе Гуляйполя Запорожской области;

склады материально-технических средств подразделений противника в Кир-Байларе (ТОП АР Крым), Верхнекаменке Луганской области и Попово-Лежачах Курской области.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Напомним, что утром в Екатеринбурге беспилотники атаковали логистический центр Wildberries. На территории объекта возник пожар. Тревогу из-за угрозы дронов в городе объявили около 07:00.

По словам губернатора Дениса Паслера, дроны и их обломки попали в жилые дома и логистический состав. Погибших и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы и идет эвакуация. В сети также появились видео с места атаки. На одном из них видно, как дрон падает недалеко от склада.