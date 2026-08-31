Деталі нічних атак 30 і 31 серпня розповіли у Генштабі.

Які цілі атакували Сили оборони у Росії і на ТОТ?

Сили оборони уразили:

радіолокаційну станцію ворога у Деснянському Брянської області Росії;

командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у районі Плоскобукреївки Брянської області;

вузол зв'язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області;

пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області;

склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі ( ТОТ АР Крим), Верхньокам'янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, що вранці у Єкатеринбурзі безпілотники атакували логістичний центр Wildberries. На території об'єкта виникла пожежа. Тривогу через загрозу дронів у місті оголосили близько 07:00.

За словами губернатора Дениса Паслера, дрони та їхні уламки влучили в житлові будинки і логістичний склад. Загиблих і постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби та триває евакуація. У мережі також з'явилися відео з місця атаки. На одному з них видно, як дрон падає неподалік складу.