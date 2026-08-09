Силы обороны нанесли удар по системам ПВО и радарам России на юге и в Крыму

В ночь на 9 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов России на юге страны и во временно оккупированном Крыму. Под удар попали позиции российских комплексов ПВО С-400 "Триумф", "Панцирь" и многое другое.

Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ.

Что известно о нанесении ударов?

В ночь на 9 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника. Речь идет прежде всего о российских средствах противовоздушной обороны, которые являются важной составляющей защиты военных объектов и позиций оккупационных войск.

В частности, украинские военные поразили позицию зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" в районе Геленджика Краснодарского края России.

Также под удар попали два других российских комплекса ПВО:

"Панцирь" – в районе Ейска Краснодарского края;

"Тор" – в районе Пудового Ростовской области.

Таким образом, за одну ночь украинские силы поразили позиции сразу нескольких типов российских комплексов противовоздушной обороны.

Помимо непосредственно средств ПВО, Силы обороны Украины нанесли удары по российским радиолокационным станциям. В частности, сообщается о поражении РЛС "Каста" в районе Лантоново Ростовской области.

Также украинские военные поразили радиолокационную станцию "Подлет" в районе Головатовки Ростовской области. Поражение таких объектов является частью работы украинских военных по снижению возможностей российских сил по обнаружению и сопровождению воздушных целей.

В то же время точная степень повреждения каждого из объектов пока не сообщается.

Отдельной целью украинских военных стал объект российских войск на временно оккупированной территории Крыма. В Перекопе Силы обороны Украины поразили склад материально-технического обеспечения одного из подразделений российских войск.

Такие объекты имеют важное значение для обеспечения воинских подразделений противника необходимыми материальными ресурсами.

Напомним, Зеленский рассказал о результатах 40-дневной операции Украины против российской логистики, которую провели в ответ на удары по украинской инфраструктуре. Потери России в результате этой кампании оцениваются примерно в 1 триллион рублей.

Зеленский подчеркнул, что украинские удары были не хаотичными, а направленными на четко определенные цели. К операции, по словам президента, были привлечены ВСУ, Силы специальных операций, ГУР, СБУ и Служба внешней разведки.

Он отметил, что украинские силовые структуры в настоящее время координируют действия в ходе дальнобойных и среднедальнобойных ударов по российским объектам. Президент назвал операцию успешной и заявил, что Украина нашла эффективный асимметричный подход к противодействию России. Нанесенные потери создали для российской стороны серьезные проблемы с логистикой.