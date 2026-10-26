Единственный производитель батарей для КАБ: Силы обороны нанесли удар по заводу "Энергия" в Ельце

Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября поразили цех производства элементов питания на заводе "Энергия" в российском Ельце. Это единственное предприятие в России, производящее батареи для модулей коррекции авиабомб и ракет.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на территории российского предприятия в Липецкой области после попадания разразился пожар.

Что известно о поражении

Специализированное оборудование завода также поставляет источники питания для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Поражение объекта существенно затрудняет российской армии производство компонентов для управляемых авиабомб и высокоточного вооружения.

Кроме того, военное командование подтвердило результаты ряда предыдущих успешных атак по военным целям противника.

В частности, в ходе удара 23 октября в городе Орел был полностью уничтожен основной цех по производству микросхем предприятия "Протон-Электротекс". Также были повреждены административное здание и серверы завода, который производил комплектующие для баллистических и крылатых ракет.

В тот же день вблизи временно оккупированного Донецка подразделения Сил обороны поразили позиции хранения и запуска вражеских БПЛА. На объекте повреждены три здания для подготовки ударных дронов и одна пусковая рейка, что снижает способность россиян атаковать гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, 24 октября удару подвергся комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области. На предприятии поврежден технологический трубопровод, две установки по производству бутилкаучука и одна ректификационная установка, что напрямую ударяет по цепочке производства твердого ракетного топлива.

Напомним, что в ночь на 26 октября в Воронеже раздавались взрывы. Под ударом оказались предприятие АО "Воронежсинтезкаучук", Воронежское акционерное самолетостроительное общество и Северный мост. Кроме того, в результате действий российской "ПЕВЭО" в городе возникло множество очагов пожаров, были повреждены дома и бизнес-центр, горели автомобили.