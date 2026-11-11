Силы обороны поразили шесть военных объектов России: среди них – пункты управления дронами

Украинские военные нанесли серию ударов по важным объектам российской армии на нескольких направлениях фронта. Под удар попали места, откуда оккупанты управляли беспилотниками и своими подразделениями.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Где Силы обороны нанесли удар по российским объектам?

По данным Генштаба, украинские военные провели атаку сразу на три пункта управления российскими беспилотниками. Они расположены в районах Токмака и Примерного в Запорожской области, а также Покровска в Донецкой области.

Из этих пунктов российские операторы управляют ударными дронами, которые совершают атаки на украинские позиции, технику, логистику и гражданских жителей прифронтовых населенных пунктов.

Кроме того, в районе Залимана в Луганской области Силы обороны нанесли удар по складу российских беспилотников.

Также под удары попали еще два объекта оккупантов:

пункт управления вблизи Мирнограда в Донецкой области;

командно-наблюдательный пункт российского подразделения недалеко от Волчанска в Харьковской области.

В Генштабе подчеркнули, что удары по важным военным целям противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.

Напомним, 9 ноября Силы обороны нанесли удар по базе российского подразделения "Рубикон" во временно оккупированном Бердянске. Вражеский объект располагался в 107 километрах от линии фронта.