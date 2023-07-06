У Бахмута есть продвижение: ВСУ выбивают россиян с позиций на Севере и Юге от Бахмута
Источник:Military Media Center
Украинские военные продолжают совершать успешные контрнаступательные действия. Силы обороны продвинулись по Северным и Южным направлениям вблизи Бахмута.
Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.
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Враг пытается сопротивляться, активно применяет резервы и несет большие потери. Идут тяжелые бои.
Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, иногда есть продвижение, выбивают врага из ранее захваченных рубежей,
– сказал Ковалев.
Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российской армии на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Актуально о ситуации на фронте
- По данным Генштаба, на Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские защитники и защитницы совершают контрнаступательные действия и закрепляются на новых позициях.
- Российские оккупационные войска бросают основные силы на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления – в течение суток там произошло 38 боевых столкновений.
- В сутки украинские военные ликвидировали около 600 российских оккупантов и более 100 единиц их техники и вооружения.