Силы обороны обнаружили и обезвредили до десятка беспилотников, атаковавших Киев

Ночью 11 ноября атаковали украинскую столицу десятками дронов-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в Киеве работала противовоздушная оборона.

В результате работы ПВО удалось уничтожить ряд вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

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Что известно о результатах работы ПВО в Киеве

В КГВА рассказали, что ориентировочно в три часа ночи враг поднял в воздух около десятка самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Впоследствии взлетели и носители ракет "Кинжал" Миг-31К. Именно с этими угрозами была связана утренняя воздушная тревога.

К счастью, по словам начальника администрации Сергея Попко, пуски ракет стратегической авиации не подтвердились. Тем временем в течение ночи в Киеве четыре с половиной часа продолжалась воздушная тревога, связанная с атакой ударных БПЛА россиян.

Силами обороны были обнаружены и обезврежены разными способами до десятка беспилотников (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы),

– говорится в сообщении.

По данным КГВА, в столице не зафиксированы разрушения, за медицинской помощью в результате атаки БПЛА никто не обращался. "Спасибо защитникам за отличную работу! Слава Вооруженным Силам Украины", – добавил Попко.