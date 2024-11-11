Внаслідок роботи ППО вдалося знищити низку ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
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Що відомо про результати роботи ППО у Києві
У КМВА розповіли, що орієнтовно о третій годині ночі ворог підняв в повітря біля десятка літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Згодом злетіли й носії ракет "Кинджал" Міг-31К. Саме із цими загрозами була пов’язана ранкова повітряна тривога.
На щастя, за словами начальника адміністрації Сергія Попка, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов’язана з атакою ударних БпЛА росіян.
Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами до десятка безпілотників (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили),
– йдеться у повідомленні.
За даними КМВА, у столиці не зафіксовано руйнувань, за медичною допомогою внаслідок атаки БпЛА ніхто не звертався. "Дякуємо оборонцям за відмінну роботу!
Слава Збройним Силам України", – додав Попко.