Силы обороны отбросили вражеские ДРГ из Сотницкого Казачка Харьковщины: как действуют оккупанты

Силы обороны Украины отбросили вражеские диверсионные группы с украинской границы на Харьковщине. Однако Россия не прекращает обстрелы на Харьковском направлении.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал в эфире "КИЕВ24", что 26 июня вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в направлении населенного пункта Сотницкого Казачка, пишет 24 Канал.

Как Силы обороны отбросили вражескую ДРГ на Харьковщине

Андрей Демченко объяснил, что российская ДРГ не была крайне численная, однако задачей врага было атаковать позиции украинских военных. Предшествовали заходу вражеских диверсантов обстрелы России из различных средств.

В ходе боевых действий, в ходе стрелковых боев с врагом их (оккупантов – 24 Канал) удалось отбросить. Вчера (27 июня – 24 Канал) также фиксировали обстрел, в том числе – из стрелкового оружия, – в направлении этого населенного пункта (Сотницкого Казачка – 24 Канал). Но обстрел российские подразделения осуществляли с территории России, не пытаясь зайти на территорию Украины и этого населенного пункта,

– заявил Демченко.

По его словам, Сотницкий Казачок размещен фактически вплотную к линии государственной границы. И вообще границу с Россией можно назвать линией фронта даже без активных боев, потому что попытки российской ДРГ можно ожидать на любом направлении.

Андрей Демченко подытожил, что:

если говорить о населенном пункте Сотницкий Казачок, то вражеские ДРГ были отброшены за линию нашей государственной границы ;

; 27 июня все действия российские войска совершали со своей территории. В частности, там были стрелковые бои и ведения огня с территории России, и фиксировали обстрелы из танка и минометов.

Андрей Демченко отмечает, что украинские военные активно используют имеющиеся средства для поражения врага, в том числе минометы, ударные БпЛА, чтобы уничтожать врага и не допускать любые действия, чтобы зайти на территорию Украины.

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Кстати, 27 июня спикер объяснял, что пограничники отбили атаку российской ДРГ, которая действовала на направлении населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области.