Силы обороны отбивают безумные атаки на 4 направлениях, враг рвется в Константиновку, – Сырский

Украинские военные ежедневно отбивают бешеные атаки россиян на сразу четырех направлениях. Кроме того, продолжаются бои и на новом участке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал детали рабочей поездки.

Смотрите также Полковник запаса сказал, что остановило продвижение россиян на Сумском направлении

Какова ситуация на фронте

Главком рассказал, что наши защитники каждый день отражают активные атаки россиян на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях. Продолжаются бои на новом направлении – Добропольском.

Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился. Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться в трех оперативных направлениях,

– говорится в сообщении.

По его словам, россияне на прошлой неделе совершили масштабную атаку с использованием 24 единиц бронетехники вблизи Яблоновки. Но ее удалось остановить, уничтожив большое количество личного состава и 20 бронемашин.

Александр Сырский заслушал отчеты командиров на местах – новосозданный армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Он отдал распоряжения по обеспечению обороны и ее лучшей организации.

"Нужно усиление наших войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения. Он отметил, что важно удержать полную управляемость войсками", - добавил украинский генерал.