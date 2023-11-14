Силы обороны отвоевали 50% территорий, но сейчас на войне втрое больше оккупантов, – ОП
Источник:Офис Президента
Украинские защитники отвоевали уже почти 50% оккупированных россиянами территорий. В то же время войско врага увеличилось втрое, поэтому поддержка союзников важна, как никогда.
Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Вашингтоне. В ходе встречи обсуждали ситуацию на поле боя.
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Украинская армия отвоевала уже почти 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии,
– говорится в сообщении ОП.
Именно поэтому, по словам Ермака, Украина нуждается в сохранении международной поддержки.
"Уже два года Украина противостоит агрессору. На этом фоне мы с вами встречаемся в Вашингтоне и обсуждаем дальнейшие шаги для усиления Украины, предоставления ей гарантий безопасности", – добавил Ермак.
Он также выразил благодарность руководству США, Великобритании, Германии и Франции за неизменную поддержку нашего государства в противостоянии агрессии России.
Актуально о ситуации на фронте
- Самыми горячими направлениями на фронте остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское.
- В то же время ВСУ ведут наступательные действия на определенных направлениях и наносят российским захватническим войскам значительные потери в живой силе и технике.