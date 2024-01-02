Командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что в ходе этих действий Силы обороны имели определенные потери в технике, БПЛА, боеприпасах. Ведь наступать всегда тяжелее, чем обороняться.
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"Силы обороны при совершении ударно-штурмовых действий контрнаступательной операции потратили значительный ресурс. Когда испортились погодные условия, активное и оперативное продвижение стало невозможно, Силы обороны перешли в активную оборону. То есть мы удерживаем те территории, которые были деоккупированы, господствующие высоты, плацдармы и отбиваем атаки врага", – объяснил он.
Враг пытается штурмовать живой силой
Юрий Федоренко отметил, что перед президентскими выборами в России Владимир Путин хочет показать своим гражданам хоть какие-нибудь успехи. Поэтому захватчики пытаются наступать на Марьинку, вернуть утраченные позиции возле города Бахмут и некоторых других направлениях. В частности, на Лиманском враг также производит активные ударно-штурмовые действия.
Во время штурмов противник не жалеет личного состава. Россия использует не только мобилизованных, в большинстве своем имеющих низкий уровень подготовки, а также зэков, которыми комплектуют подразделения Шторм-Z. На узких отрезках враг может потерять 50 – 70 военнослужащих за один день.
Также Россия бросает остатки вагнеровцев, подписавших контракт с минобороны России, и подготовленных военнослужащих, которые совершенствуются: это десантники, представители спецслужб и спецотрядов.
Враг пытается продавить живой силой. После массированных артиллерийских обстрелов там нет возможности работать на технике. Преимущественно враг работает с закрытых огневых позиций. Это подпозиции, труднодоступные для нашей артиллерии или средств БПЛА. Где есть проходные дороги, они могут поддержать свою пехоту легкобронированной техникой,
– сказал командир.
В частности, на Бахмутском направлении 80% техники россиян, которая появляется в зоне поражения, была либо повреждена и не пригодна для дальнейшего применения, либо уничтожена. Враг пытается штурмовать живой силой при поддержке массированных артиллерийских обстрелов.
Поэтому Силам обороны очень важно иметь достаточное количество огневых средств: пушки, минометы, боеприпасы, средства БПЛА разведывательного и ударного типа действия.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не может раскрывать детали о контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что публичное обсуждение целей Сил обороны привело к проблемам. Поэтому он отказался рассказывать детали о контрнаступательных и оборонных планах на 2024 год.
- Немецкое издание Welt написало, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление на 2024 год, и с этой целью Украина уже собирает ресурсы. Залужный ответил на эти слухи. Он подчеркнул, что не может говорить о планах, иначе "это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни". Поэтому озвучивать планы нельзя ни в коем случае.
- Министр обороны Рустем Умеров сообщил в интервью Bild, что он "уверен на 100%" в том, что Украина вернет Крым в 2024 году, ведь это стратегическая цель нашего государства. Впоследствии спикер Минобороны Илларион Павлюк, присутствовавший во время интервью министра, убеждает, что слова Умерова извратили. По его словам, министр действительно говорил об освобождении полуострова, но не указывал временные рамки.