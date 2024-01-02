Командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что в ходе этих действий Силы обороны имели определенные потери в технике, БПЛА, боеприпасах. Ведь наступать всегда тяжелее, чем обороняться.

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"Силы обороны при совершении ударно-штурмовых действий контрнаступательной операции потратили значительный ресурс. Когда испортились погодные условия, активное и оперативное продвижение стало невозможно, Силы обороны перешли в активную оборону. То есть мы удерживаем те территории, которые были деоккупированы, господствующие высоты, плацдармы и отбиваем атаки врага", – объяснил он.

Враг пытается штурмовать живой силой

Юрий Федоренко отметил, что перед президентскими выборами в России Владимир Путин хочет показать своим гражданам хоть какие-нибудь успехи. Поэтому захватчики пытаются наступать на Марьинку, вернуть утраченные позиции возле города Бахмут и некоторых других направлениях. В частности, на Лиманском враг также производит активные ударно-штурмовые действия.

Во время штурмов противник не жалеет личного состава. Россия использует не только мобилизованных, в большинстве своем имеющих низкий уровень подготовки, а также зэков, которыми комплектуют подразделения Шторм-Z. На узких отрезках враг может потерять 50 – 70 военнослужащих за один день.

Также Россия бросает остатки вагнеровцев, подписавших контракт с минобороны России, и подготовленных военнослужащих, которые совершенствуются: это десантники, представители спецслужб и спецотрядов.

Враг пытается продавить живой силой. После массированных артиллерийских обстрелов там нет возможности работать на технике. Преимущественно враг работает с закрытых огневых позиций. Это подпозиции, труднодоступные для нашей артиллерии или средств БПЛА. Где есть проходные дороги, они могут поддержать свою пехоту легкобронированной техникой,

– сказал командир.

В частности, на Бахмутском направлении 80% техники россиян, которая появляется в зоне поражения, была либо повреждена и не пригодна для дальнейшего применения, либо уничтожена. Враг пытается штурмовать живой силой при поддержке массированных артиллерийских обстрелов.

Поэтому Силам обороны очень важно иметь достаточное количество огневых средств: пушки, минометы, боеприпасы, средства БПЛА разведывательного и ударного типа действия.

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