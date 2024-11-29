Силы беспилотных систем поразили РЛС ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении: эпическое видео работы
Украинские военные дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта. Также они наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.
Силы беспилотных систем поразили РЛС ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение от них.
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Наши военные продемонстрировали мастерство
Радиолокационная станция подсветки целей и наведения ракет (РПН 9С36М) – это ключевой элемент зенитно-ракетного комплекса. Ее стоимость оценивается примерно в 10 миллионов долларов.
Именно ее удалось уничтожить нашим военным на Запорожском направлении.
Операцию по выявлению и уничтожению провели операторы 412 ОББпС "NEMESIS". Эта операция в очередной раз показывает эффективность БпЛА в уничтожении врага.
Россия теряет личный состав и технику на разных направлениях фронта. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 2030 оккупантов. Общие боевые потери россиян пересекли отметку в 738 тысяч.
Наши военные отработали на Запорожском направлении: смотрите видео
Российские войска активизировали штурмовые действия на Времовском направлении в Запорожской области. Их целью является не так масштабное наступление, как попытки прорвать оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины.