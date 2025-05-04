Силы обороны поразили командный пункт врага в районе Бахмута

Украинские защитники поразили командный пункт 6-й мотострелковой дивизии врага в районе Бахмута. Наши воины существенно снизили способность оккупационных войск осуществлять управление в Покровском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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ВСУ поразили командный пункт россиян в районе Бахмута

Так, в Генштабе подтвердили, что на днях Воздушные силы ВСУ нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе временно оккупированного Бахмута Донецкой области.

В результате удара существенно снижена способность оккупационных войск России осуществлять управление на Покровском направлении. Сейчас данные о потерях врага уточняются,

– заявил Генштаб.

Также отметил, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия агрессора и наносить ему ощутимые потери.

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Заметим, ранее украинские защитники поразили пункт дислокации 448 ракетной бригады России, которая нанесла удар баллистикой по Сумах 13 апреля.