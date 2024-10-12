Силы обороны поразили нефтебазу россиян на оккупированной Луганщине

Силы обороны ночью 12 октября нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов вблизи Ровеньков на Луганщине. Там хранилась нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд российской армии.

На территории нефтебазы фиксируется пожар. В Генштабе говорят, что результаты поражения еще уточняются.

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Нефтебаза в Ровеньках атакована второй раз

Атака была осуществлена ​​силами и средствами Главного управления разведки совместно с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе сообщили, что ранее эта нефтебаза уже была поражена украинским оружием.

Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается. Продолжение следует,

– говорят военные.

Напомним, что утром российские телеграмм-каналы жаловались на массированную атаку по Ровенькам и рассказывали о работе своей ПВО.

"Очень много сбитий", – говорили оккупанты.

После такой "работы" российской ПВО и начался пожар на нефтебазе. Правда, россияне говорили, что "причина возгорания неизвестна".