Наразі на території нафтобази фіксується пожежа. У Генштабі кажуть, що результати ураження ще уточнюються.

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Нафтобаза в Ровеньках атакована вдруге

Атаку було здійснено силами та засобами Головного управління розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі повідомили, що раніше ця нафтобаза вже була уражена українською зброєю.

Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває. Далі буде,

– кажуть військові.