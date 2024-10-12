Наразі на території нафтобази фіксується пожежа. У Генштабі кажуть, що результати ураження ще уточнюються.
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Нафтобаза в Ровеньках атакована вдруге
Атаку було здійснено силами та засобами Головного управління розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони.
У Генштабі повідомили, що раніше ця нафтобаза вже була уражена українською зброєю.
Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває. Далі буде,
– кажуть військові.