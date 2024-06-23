Удар по пункту управления россиян в Белгородской области: ВСУ показали впечатляющее видео

Украинские защитники успешно уничтожают оккупантов не только на своей земле, но и на вражеской. Силы обороны нанесли мощный удар по россиянам в Белгородской области.

Утром 23 июня Генштаб отчитался об эффективной совместной работе Воздушных сил и других составляющих Сил обороны. В сообщении говорилось о поражении пункта управления мотострелкового полка противника, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области. Впоследствии в сети появилось и видеодоказательство украинской атаки на российский военный объект.

Смотрите также В Крыму во время атаки не было тревоги: местные жалуются на дырявую ПВО и безответственность

"Раз – и нет"

Кадры удара по оккупантам опубликовал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Цель успешно поражена. Дальше будет,

– говорится в заметке военного.

Удар по россиянам: смотрите видео

Пораженный пункт управления оккупантов / Фото соцсети

Ранее СМИ сообщали, что наши военные могли уничтожить российский комплекс ПВО "Панцирь С-1" вместе с экипажем. В ВСУ официального подтверждения этой информации пока не предоставили. А оккупанты взялись отрицать. Губернатор Белгорода Гладков заявил, что в Дубовом якобы просто "загорелась трава".