Действительно жаркое лето, – Братчук ответил, что удалось поразить на Юге

Кроме того, что СБУ уничтожили часть российской стратегической авиации, а через два дня поразили опоры Крымского моста, Силы обороны тоже нанесли ущерб россиянам. Это уже произошло на Юге Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что оккупанты теперь не досчитают свою технику. В то же время на Запорожском направлении они уже попытались осуществить штурмовые действия.

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"Лето началось не так, как Путин хотел"

Силы обороны на Юге поразили российский поезд с военной техникой – 13 танков, более 100 единиц автомобильной и бронированной техники уничтожено или повреждено. Братчук отметил, что все действия Украины в начале июня – ответ Кремлю на анонсированное российское летнее наступление.

Действительно жаркое лето, жаркий июнь,

– подчеркнул он.

Интересно, что после операции "Паутина" на пропускном пункте во временно оккупированный Крым есть огромные пробки, ведь оккупанты в панике проверяют все машины, особенно фуры.

В то же время недооценивать врага не стоит – по словам представителя, российская армия активизируется на Запорожском направлении в районе Гуляйполя. Несколько дней назад в районе этого населенного пункта россияне осуществляли попытки штурмов. Однако ударной группировки враг создать не смог – украинские военные дают отпор.

Где активизировался враг на Юге: смотрите на карте

"Масла в огонь добавляет то, что это направление близко к южным Донецким направлениям и Днепропетровщине. Еще раз напомню, что у нас области не воюют отдельно – это российский нарратив", – подчеркнул Братчук.

Спикер отметил, что россияне также прилагают большие усилия для террора мирного населения на Юге. Враг атакует населенные пункты "Шахедами", ракетами и управляемыми авиационными бомбами. Например, сегодня в Овидиополе, что в Одесской области, раздались взрывы из-за опасности вражеских дронов.