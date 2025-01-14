Силы обороны повторно поразили нефтебазу в Энгельсе: загорелись цистерны с топливом для Ту-160

Силы обороны 14 января поразили российскую нефтебазу в Энгельсе. В результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 14 отдельный полк БпАК.

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ВСУ успешно атаковали нефтебазу в Энгельсе

Ночью 14 января 2025 года операторы 14-го отдельного полка БпАК во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны повторно поразили инфраструктуру военного аэродрома "Энгельс-2", на котором базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии. Так, в результате успешного поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова вспыхнул масштабный пожар.

По предварительным данным, вспыхнули цистерны с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия использует для террора против гражданского населения Украины.

Многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена. Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, которые только что потушили пламя после предыдущего удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации на России,

– добавили в 14 полку БпАК.

Пожар на нефтебазе в Энгельсе: смотрите видео

К слову, нефтебаза “Кристалл” на аэродроме “Энгельс-2” уже не впервые оказалась под ударом. Так, 8 января вражескую нефтебазу также успешно атаковали дроны. Украинские дроны поразили военный объект, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Во время прошлой также вспыхнули цистерны с топливом для самолетов стратегической авиации. Пожар был настолько масштабным, что его удалось обуздать только в воскресенье, 13 января.

Известно, что в результате предыдущей атаки было ликвидировано 800 000 тонн топлива.