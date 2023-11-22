Силы обороны ведут наступление несмотря на снег, враг штурмует Авдеевку: карта фронта 22 ноября

За сутки на фронте произошло более 48 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступление на Мелитопольском направлении, а также штурмуют к югу от Бахмута Донецкой области.

Враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Какова ситуация на фронте по состоянию на 22 ноября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба, Института изучения войны (ISW) и онлайн-карту DeepState.

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Как продвигаются ВСУ

Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В Генштабе сообщили, что на Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и огневое поражение по тылам врага.

В ISW отметили, что воины продолжают идти в наступление на Востоке и Юге, несмотря на сложные погодные условия: дождь, снег и мороз. Аналитики отметили, что из-за неблагоприятной погоды россияне уменьшили количество обстрелов правого берега Херсонской области.

В то же время оккупанты также не прекращают попыток занять новые позиции и проводят штурмовые операции.

Обстрелы врага

Авиационным ударам подверглись:

Леоновка, Поповка Черниговской области;

Середина-Буда Сумской области;

Синьковка, Петропавловка Харьковской области;

Серебрянское лесничество Луганской области;

Спорное, Андреевка, Клещеевка Донецкой области;

Малая Токмачка, Урожайное Запорожской области;

Змиевка, Новоберислав, Казацкое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Подробно о ситуации по всем направлениям фронта

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, ведет активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления. Также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Силы обороны отразили три атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия возле Северска Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении защитники отбили 5 атак противника вблизи Клещеевки и восточнее Южного Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах,

– сообщили в Генштабе.

Ситуация поблизости Бахмута: карта

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где

На Марьинском направлении враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты вели штурмовые действия неподалеку от Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и Каменского Запорожской области.