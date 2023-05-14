Силы обороны сегодня захватили более 10 вражеских позиций в районе Бахмута, – Маляр

Украинские защитники 14 мая зачистили более 10 враждебных позиций на севере и юге окрестностей Бахмута. Обменный фонд также пополнился – в плен удалось взять оккупантов из разных частей.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что в Бахмуте очень горячо. Россияне собрали все силы и пытаются продвигаться, уничтожая все на своем пути. Однако наши защитники двигаются вперед в районах пригорода.

Смотрите также Направили дуло против своих: Пригожин подтвердил стрельбу вагнеровцев по русской армии

Что происходит в Бахмуте

В самом городе продолжаются ожесточенные бои, однако украинские воины, вопреки всем обстоятельствам, продолжают двигаться вперед в районах пригорода.

Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе. Взяты в плен вражеские солдаты из разных частей,

– сказала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что в этом направлении 1 метр земли по сложности выполнения задач равен 10 километрам.

Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км. Наши действуют на грани сверхчеловеческих возможностей. Действуют твердо, решительно и профессионально,

– подчеркнула она.

Россияне не могут окружить город

Россия активно штурмует Бахмут и населенные пункты вблизи него с июля 2022 года, а в декабре наступление усилилось. Оккупанты считали, что быстро захватят город, однако им не удалось этого сделать. Россияне до сих пор не могут оцепить город.

Командующий Сырский держит ситуацию под контролем. Анализирует, планирует, принимает решение. Как и должно быть, настоящий боевой генерал с войском в самые горячие моменты. Рядом с ним умело управляют подчиненными войсками бригадные генералы Богомолов и Гнатов. Они реализуют общий замысел операции. Благодаря продуманному планированию командования и мгновенной реакции на действия врага, стойкости и мужеству наших воинов, на сегодняшний день противник не может окружить город и добиться громкой победы на этом направлении,

– сказала Маляр.

Она подчеркнула, что в городе очень горячо – оккупанты собрали все силы и в дальнейшем пытаются идти в наступление. Пока враг не собирается отступать и уничтожает все дотла.

Оккупанты паникуют, что могут потерпеть крах под Бахмутом