Сорвали замысел врага: полковник запаса раскрыл, какую жирную цель поразили в Донецке
- Силы обороны Украины нанесли удары по заводу "Точмаш" в Донецке, который использовали для хранения и изготовления беспилотников.
- Это был мощный удар высокоточными ракетами, кроме Донецка, также были взрывы в Волновахе, Ясиноватой.
В оккупированном Донецке второй день подряд раздаются взрывы. Уже известно о попадании по территории завода "Точмаш", который называют серьезной составляющей в производстве и запуске беспилотников.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что так Вооруженные Силы "поздравили" оккупантов с Международным женским днем. Взрывы были довольно мощными.
Что известно об ударе по вражескому объекту?
Силы обороны ударили по местам сосредоточения, производства российских дронов. Территориально завод "Точмаш" расположен недалеко от Донецкого аэропорта. Его россияне используют как площадку для запуска беспилотников в больших количествах.
Под ударом был не только Донецк, но и Волноваха, Горловка, Ясиноватая. То есть отработали по всем известным местам пуска российско-китайских дронов. Это было точное поражение. Использовали ракеты SCALP-EG и ATACMS,
– сказал Роман Свитан.
Уже есть фото и видео, которые подтверждают попадание. Удары по оккупированной территории нашими высокоточными средствами были очень успешными. Перед тем состоялась разведка. Все это вселяет надежду жителям оккупированных областей, что они обязательно вернутся в Украину, о них никто не забыл.
"Россияне это понимают и уже "включают заднюю". Дошло до того, что они начинают "морозиться" от идеи капитуляции Украины. Это обернется негативом для Дональда Трампа накануне выборов, поэтому с этой темы постепенно будут отходить", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
Обратите внимание! После обострения на Ближнем Востоке России приходится "балансировать" между двусторонними отношениями с США, а также со своими союзниками в регионе, такими как Иран. Кремль до сих пор хочет затягивать переговоры, но не может от них отказаться, чтобы не разозлить Трампа и не получить новые санкции.
Какие еще удары нанесли Силы обороны?
Украинские военные атаковали ряд объектов в оккупированном Крыму. В частности под удар попали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Кроме этого в Новоозерном было попадание в скоростной десантный катер. А на территории аэродрома Кировское поразили место хранения беспилотников.
Перед тем стало известно, что россияне потеряли вертолет Ка-27, который пытался сесть на территории буровой установки "Сиваш". Она расположена в акватории Черного моря. Эту платформу враг использовал для размещения средств РЭБ и ПВО. Именно оттуда координировали удары по югу Украины.
В Новороссийске дроны могли повредить не менее 5 российских кораблей. Для атаки использовали около 200 беспилотников. Разрушения некоторых судов очень серьезные. Также известно о 3 погибших, еще 16 ранены.