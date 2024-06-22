Какую блестящую операцию провели Силы обороны: Черник разобрал ее особенности
Служба безопасности Украины вместе с Вооруженными силами Украины отработали по полигону запуска "Шахедов". Кроме того, еще было поражено три НПЗ в Краснодарском крае.
Об этой атаке в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
Важно В Украине невозможен ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии мира, – Буданов
Атака по полигону
По словам военного эксперта, это действительно блестящая операция. Почему? Потому что преодолели 3 большие преграды:
- Первый эшелон зенитно-ракетного перекрытия по самой линии боестолкновения.
- Перелетели море. Это также очень важно, ведь в Азовском море есть немало судов, которые имеют на своем борту зенитно-ракетные комплексы. Теоретически должна была бы еще существовать система вычисления, но не работает.
- Сумели долететь до аэродрома, который должен хорошо прикрываться.
Однако теперь интересно, насколько масштабной была эта атака: сколько беспилотных систем повреждено и сколько людей погибло. Было бы очень хорошо, если бы пострадали операторы.
Применение ФАБ-3000
Военный эксперт отметил, что это очень опасно, ведь бомба очень тяжелая. При этом она довольно старенькая еще 45 – 46 лет. Но мы должны понимать, что россияне готовы прибегать к чему-либо, чтобы нас уничтожать.
Главный носитель Ту-22М3 планировался (для применения бомбы – 24 Канал). Однако так выглядит, что ее сумели интегрировать в Су-34. На борт могут брать 2 таких бомбы – не более. А может даже только 1,
– рассказал Черник.
Полковник запаса ВСУ отметил, что несмотря на все, это очень чувствительная и опасная бомба.
Какие еще темы анализировал Черник
- Может ли Южная Корея предоставить Украине снаряды. Военный эксперт рассказал, что эта страна огромный производитель очень качественного оружия. Однако он не верит, что эта помощь наберет обороты сотен. При этом даже 1 дивизион пушек будет для нас очень большим успехом.
- Беларусь начала внезапную проверку воинских частей. По словам Черника, это пропаганда и Путин поднимает ставки. Однако угроза из Беларуси все еще сохраняется.
- Может ли Путин сделать малой мощности ядерную бомбу и использовать ее в Украине. Военный эксперт в этом очень сомневается. Он напомнил, что еще во времена расцвета военно-технологической сферы Советского союза они сверхмалого боеприпаса так создать и не смогли.