Какую блестящую операцию провели Силы обороны: Черник разобрал ее особенности

Служба безопасности Украины вместе с Вооруженными силами Украины отработали по полигону запуска "Шахедов". Кроме того, еще было поражено три НПЗ в Краснодарском крае.

Об этой атаке в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Атака по полигону

По словам военного эксперта, это действительно блестящая операция. Почему? Потому что преодолели 3 большие преграды:

Первый эшелон зенитно-ракетного перекрытия по самой линии боестолкновения.

Перелетели море. Это также очень важно, ведь в Азовском море есть немало судов, которые имеют на своем борту зенитно-ракетные комплексы. Теоретически должна была бы еще существовать система вычисления, но не работает.

Сумели долететь до аэродрома, который должен хорошо прикрываться.

Однако теперь интересно, насколько масштабной была эта атака: сколько беспилотных систем повреждено и сколько людей погибло. Было бы очень хорошо, если бы пострадали операторы.

Применение ФАБ-3000

Военный эксперт отметил, что это очень опасно, ведь бомба очень тяжелая. При этом она довольно старенькая еще 45 – 46 лет. Но мы должны понимать, что россияне готовы прибегать к чему-либо, чтобы нас уничтожать.

Главный носитель Ту-22М3 планировался (для применения бомбы – 24 Канал). Однако так выглядит, что ее сумели интегрировать в Су-34. На борт могут брать 2 таких бомбы – не более. А может даже только 1,

– рассказал Черник.

Полковник запаса ВСУ отметил, что несмотря на все, это очень чувствительная и опасная бомба.

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