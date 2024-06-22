Про цю атаку у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
Важливо В Україні неможливий ні корейський, ні молдовський, ні німецький сценарії миру, – Буданов
Атака по полігону
За словами військового експерта, це направду блискуча операція. Чому? Тому що подолали 3 великі перепони:
- Перший ешелон зенітно-ракетного перекриття по самій лінії боєзіткнення.
- Перелетіли море. Це також дуже важливо, адже в Азовському морі є чимало суден, які мають на своєму борту зенітно-ракетні комплекси. Теоретично мала б ще існувати система обчисляння, але не працює.
- Зуміли долетіти до аеродрому, який має добре прикриватися.
Проте тепер цікаво, наскільки масштабною була ця атака: скільки безпілотних систем пошкоджено й скільки людей загинуло. Було б дуже добре, якби постраждали оператори.
Застосування ФАБ-3000
Військовий експерт зазначив, що це дуже небезпечно, адже бомба дуже важка. При цьому вона доволі старенька ще 45 – 46 років. Але ми маємо розуміти, що росіяни готові удаватися до будь-чого, аби нас нищити.
Головний носій Ту-22М3 планувався (для застосування бомби – 24 Канал). Проте так виглядає, що її зуміли інтегрувати в Су-34. На борт можуть брати 2 таких бомби – не більше. А може навіть лише 1,
– розповів Черник.
Полковник запасу ЗСУ наголосив, що попри все, це дуже дошкульна й небезпечна бомба.
Які ще теми аналізував Черник
- Чи може Південна Корея надати Україні снаряди. Військовий експерт розповів, що ця країна величезний виробник дуже якісної зброї. Проте він не вірить, що ця допомога набере обертів сотень. При цьому навіть 1 дивізіон гармат буде для нас дуже великим успіхом.
- Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин. За словами Черника, це пропаганда й Путін підіймає ставки. Проте загроза з Білорусі все ще зберігається.
- Че може Путін зробити малої потужності ядерну бомбу й використати її в Україні. Військовий експерт у цьому дуже сумнівається. Він нагадав, що ще у часи розквіту воєнно-технологічної сфери Радянського союзу вони надмалого боєприпасу так створити й не змогли.