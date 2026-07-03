Все в огне, – Андрющенко раскрыл масштабы российских потерь на ТОТ

На временно оккупированных территориях российская логистика все чаще подвергается ударам. В июне Силы обороны Украины провели атаки на более чем 50 тысяч военных целей, а в Донецкой и Запорожской областях уже находятся под контролем ключевые маршруты снабжения, мосты, стоянки техники и топливные перевозки.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что россияне пытаются скрыть масштабы потерь, однако удары продолжаются почти по всему сухопутному коридору. По его словам, на оккупированной территории "горит все", а вражеская ПВО и мобильные огневые группы пока не могут остановить охоту украинских дронов.

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Больше всего российская логистика страдает в Донецкой и Запорожской областях

Только за июнь Силы обороны Украины провели 50 147 атак на военные цели противника, то есть в среднем одну каждые 52 секунды. Речь идет о личном составе, бронетехнике, артиллерии, реактивных системах залпового огня, складах боеприпасов, беспилотниках, элементах ПВО, операторах дронов, средствах связи, камерах наблюдения, роботизированных комплексах и укрытиях.

Наиболее ощутимо это сказывается на российских маршрутах в Донецкой и Запорожской областях, через которые обеспечивается значительная часть фронта. Луганская область также попадает под удары, но она менее вовлечена в основные логистические потоки.

Везде понемногу, но больше всего, думаю, в Донецкой и Запорожской областях. Они горят, будь здоров,

– сказал Андрющенко.

За короткое время только в оккупированной Донецкой области были разрушены два моста. Быстро восстановить их с помощью обычной насыпи россиянам будет сложно. В Запорожской области украинские силы также поразили поезд, который оккупанты задействовали для сооружения насыпи возле одного из разрушенных мостов.

Там горит все. И, судя по всему, то, что мы видим и слышим, будет только продолжаться. Россияне стараются этого не показывать, а Силы обороны Украины по определенным причинам демонстрируют далеко не все,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Под контролем находятся и различные направления поставок в Донецк с территории России. Удары фиксируются на маршрутах в сторону Старобешево и Новоазовска, в частности на так называемой старой дороге, по которой оккупанты пытаются вести грузы на север в обход Мариуполя и Волновахи.

Удары охватывают весь сухопутный коридор

Под постоянным давлением остается дорога от Донецка в направлении Мариуполя, а также трасса между Мариуполем и Бердянском. Из-за опасности оккупанты стараются реже пользоваться основными маршрутами и движутся ближе к побережью, однако и этот путь со временем может оказаться в зоне поражения.

От Донецка в сторону Мариуполя горит, сама трасса от Мариуполя до Бердянска горит, поэтому ее стараются избегать и ездят вдоль моря. Пока нет подтверждения, что мы туда добрались, но это вопрос времени,

– подчеркнул Андрющенко.

Далее по сухопутному коридору ситуация для россиян не лучше. Вблизи Приморского разрушен один из крупных мостов, поэтому транспорт вынужден ехать в объезд. Параллельно Силы обороны Украины наносят удары по стоянкам грузовиков, технике и топливной логистике, не давая оккупантам безопасно накапливать ресурсы.

В Донецке стоянки горели несколько дней подряд, а в Мелитополе россияне дважды размещали технику в одном и том же месте, которое снова попадало под удар.

В Мелитополе дважды подряд в одном и том же месте россияне устраивают свою Чернобаевку – ставят технику, а ее сжигают. В Бердянске сегодня поразили бензовоз прямо на территории АЗС,

– рассказал руководитель Центра изучения оккупации.

Такие удары вынуждают оккупантов постоянно менять маршруты, рассредоточивать грузы и искать новые места для остановок. Однако каждый раз, когда техника или топливозаправщики задерживаются на стоянках, они вновь становятся мишенями для украинских беспилотников.

Российская ПВО не может остановить охоту дронов

Даже размещение систем противовоздушной обороны возле важных объектов не гарантирует оккупантам защиты. Показательным стал удар по судну в Бердянском порту, где непосредственно на территории стоял российский "Панцирь". Несмотря на это, цель сначала была поражена, а затем в течение почти недели добивали, пока она не стала непригодной.

В самом порту стоит "Панцирь". При его наличии сначала нанесли удар по судну, а затем еще почти неделю его добивали. Все это время система находилась на территории порта, но ничего они сделать не могли,

– рассказал Андрющенко.

Россияне пытаются компенсировать слабость ПВО мобильными огневыми группами. Они сопровождают топливозаправщики и другие военные перевозки, часть которых маскируют под обычные гражданские грузовики. Однако такое сопровождение часто лишь помогает определить истинное назначение колонны.

Когда колонна движется в сопровождении небольшой огневой группы, понятно, что она явно не гражданская. Этим они немного облегчают работу Силам обороны Украины,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Мобильные группы могут перехватывать отдельные беспилотники, однако взять ситуацию под контроль оккупанты не способны. Они вынуждены постоянно перемещать технику, менять маршруты и искать новые способы защиты, но эффективного противодействия украинской охоте на логистику, топливо, корабли и авиацию пока не нашли.

Андрющенко рассказал, где горит логистика оккупантов: смотрите видео