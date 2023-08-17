В дельте Днепра украинские защитники уничтожили еще 3 лодки, – ОК "Юг"

Российская армия не перестает использовать лодки для того, чтобы пытаться оградить свои позиции во временно оккупированной Херсонской области. В то же время Силы обороны продолжают уничтожать водный транспорт врага.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, за минувшие сутки уничтожили еще 3 лодки российских военных, передает 24 Канал.

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Гуменюк рассказала об уничтожении российских лодок

Наталья Гуменюк отметили, что российские лодки маневрируют по дельте реки Днепр между островами и пытаются защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях. В то же время это не мешает нашим защитникам наносить урон врагу.

Снова 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля,

– сказала спикер ОК "Юг".

Кроме того, украинские военные также уничтожили пункт управления беспилотниками врага на левобережье Херсонской области. Гуменюк подчеркнула, что россиянам не дает покоя перспектива продвижения Сил обороны на этом направлении, поэтому они всячески пытаются противодействовать этому, используя и станции радиоэлектронной борьбы.

"Фактически в каждом нашем своде есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", – сказала она.

В заключение пресс-секретарь ОК "Юг" подчеркнула, что один из украинских БПЛА смог попасть в разведывательную станцию оккупантов. К тому же она добавила, что сейчас на левобережье Херсонской области достаточно много развернутых пунктов видеонаблюдения и радиолокации.

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