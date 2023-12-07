Выследили из БПЛА и ударили HIMARS: Силы обороны ликвидировали российский вертолет

7 декабря 2023, 09:45
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Источник:

СтратКом ВСУ

Украинские защитники решили поздравить оккупантов по случаю Дня Вооруженных Сил Украины и направили "взрывную открытку". Так, благодаря метким действиям, Силы обороны смогли уничтожить российский вертолет.

В сети также опубликовали кадры точной работы. Кстати, отработка была 6 декабря – в День Вооруженных Сил Украины.

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HIMARS передал поздравление оккупантам

Как сообщили в СтратКоме ВСУ, в среду, 6 декабря, пилоты БПЛА Сил обороны откорректировали работу HIMARS ВСУ. В ходе отработки удалось поразить личный состав российского транспортного вертолета. Уничтожить вражеский вертолет удалось возле Лимана.

В ВСУ добавили, что вертолет получил повреждение и функционально уничтожен.

Поздравление по случаю Дня Вооруженных Сил Украины,
– подписали видео в сети.

Силы обороны уничтожили российский вертолет: смотрите видео

Украинские защитники сбили российский Су-24М

Украинские защитники 5 декабря сбили российский бомбардировщик Су-24М. Это произошло вблизи острова Змеиный. Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, российский самолет был под прикрытием истребителя Су-30СМ и пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Впрочем, благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг" украинское зенитное ракетное подразделение ликвидировало вражеское воздушное судно.

"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек"! Исправляем эту ситуацию! Похоже, крейсер "Москва" скоро станет авианосцем!" – прокомментировал Олещук успешную отработку и ликвидацию самолета.

К слову, с самого начала полномасштабного вторжения русская армия уже потеряла 324 самолета и столько же вертолетов. В общем: так называемая "вторая армия мира" потеряла:

  • личного состава – около 336 230 (+1120) человек;
  • танков – 5 618 (+18);
  • боевых бронированных машин – 10 482 (+26);
  • артиллерийских систем – 8 045 (+21);
  • РСЗО – 919 (+0);
  • средств ПВО – 605 (+0);
  • самолетов – 324 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 116 (+33);
  • крылатых ракет – 1 571 (+1);
  • кораблей /катеров – 22 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10 561 (+29);
  • специальной техники – 1 156 (+3).

Автор: Анжеліка Байбак