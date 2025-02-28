Силы обороны уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов врага в Донецкой области

В ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Согласно обнародованной информации, украинским защитникам удалось это сделать в районе Селидово. Смотрите также Бойцы ГУР поразили передовой пункт управления оккупантов на Херсонщине Что известно об атаке на российские объекты