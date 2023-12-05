Готовился нанести удар по Одесчине: Силы обороны уничтожили вражеский Су-24М вблизи Змеиного

Украинские защитники сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный. Вражеский самолет удалось сбить, когда оккупанты хотели нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

О сбитии вражеского самолета сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук. Он добавил, что успешную операцию провели бойцы воздушного командования "Юг".

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"Давно не было сбитых российских "сушек""

Олещук, комментируя ущерб российскому бомбардировщику, пошутил, что скоро, вероятно, российский крейсер "Москва" станет авианосцем".

Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек"! Исправляем эту ситуацию! Похоже, крейсер "Москва" скоро станет авианосцем!

– прокомментировал Олещук.

В Воздушных силах добавили, что российский бомбардировщик Су-24М был сбит в районе острова Змеиный. Олещук уточнил, что самолет был под прикрытием истребителя Су-30СМ и пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области. Впрочем, благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение ликвидировало вражеское воздушное судно.



Украинские защитники сбили Су-24М / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Как Россия потеряла 5 самолетов за 5 минут

В мае 2023 года в Брянской области произошел настоящий "самолетопад". 13 мая 2023 года Россия потеряла сразу пять самолетов в течение всего пяти минут. Как рассказал Юрий Игнат, причиной "аномального" падения самолетов стал зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Известно, что российская армия 13 мая потеряла истребители Су-34 и Су-35, два вертолетных комплекса радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1 и многоцелевой вертолет Ми-8.

"Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они бомбардировали управляемыми авиабомбами наши северные регионы", – рассказал Юрий Игнат.

Кроме того, он также рассказал, что после событий над Брянской областью наши ракетчики с помощью ЗРК Patriot сбили еще один Су-35 над Черным морем. По словам Игната, такие действия заставили оккупантов на время приостановить полеты над акваторией моря.