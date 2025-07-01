Нацгвардейцы уничтожили взвод оккупантов и несколько единиц техники: в сети показали видео
- Бойцы Нацгвардии уничтожили взвод российских оккупантов и несколько единиц техники с помощью дронов "Хартии".
- Нацгвардия продолжает противодействовать российским оккупантам на украинской территории.
Российские военные неустанно пытаются захватить украинские земли. Однако Силы обороны противодействуют врагу.
А также наносят ощутимые потери россиянам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
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Как нацгвардейцам удалось уничтожить российских оккупантов?
В Нацгвардии показали новое видеоподтверждение боевой работы дронов "Хартии". Благодаря им украинские военные ликвидировали взвод россиян и несколько единиц техники.
Узкий вход в укрытие. Секунда на прицеливание. Точный сброс – и минус укрытие оккупантов. Продолжаем работать, продолжаем изгонять захватчиков с нашей земли,
– говорят в Нацгвардии.
Украинские военные уничтожили взвод оккупантов и несколько единиц техники: видео "Хартии"
К слову, недавно разведчики бригады "Черный лес" обнаружили российский "Бук-МЗ" – современную модификацию зенитно-ракетного комплекса средней дальности серии "Бук". После этого украинские воины нанесли точный удар, уничтожив вражескую установку стоимостью примерно 45 миллионов долларов.
Стоит отметить, что "Бук-МЗ" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Дальность поражения целей составляет до 70 – 75 километров, высота поражения – до 35 километров.