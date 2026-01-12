Силы обороны установили над горсоветом Купянска украинский флаг

Бойцы "Хартии" установили контроль над зданием городского совета Купянска в рамках зачистки города от остатков россиян. Флаг установили воины разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады.

"Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений - всему, что мы называем методом "Хартии", - можно успешно останавливать и уничтожать врага", - передает пресс-служба слова командира 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковника Игоря Оболенского.