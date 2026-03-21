Силы обороны влупили по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове

Ночью 21 марта были поражены объекты нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области России. В результате атаки есть повреждения инфраструктуры НПЗ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно об ударе по НПЗ в России?

В Генштабе ВСУ проинформировали, что Украина ударила по объектам Саратовского НПЗ. Предварительно, в результате ударов была повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Отмечается, что это предприятие занимается переработкой нефти и производством горюче-смазочных материалов. Далее их использует российская армия.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются,

– добавили в Генштабе.

Интересно, что Саратовский НПЗ – один из старейших заводов по переработке нефти в России. По состоянию на 2023 год там перерабатывалось 4,8 миллиона тонн сырья.

