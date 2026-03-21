Укр Рус
Главные новости Силы обороны влупили по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове
21 марта, 14:07
2
Обновлено - 14:43, 21 марта

Силы обороны влупили по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Ночью 21 марта были поражены объекты нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области России.
  • Предварительно, повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Ночью 21 марта были поражены объекты нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области России. В результате атаки есть повреждения инфраструктуры НПЗ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно об ударе по НПЗ в России?

В Генштабе ВСУ проинформировали, что Украина ударила по объектам Саратовского НПЗ. Предварительно, в результате ударов была повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000. 

Отмечается, что это предприятие занимается переработкой нефти и производством горюче-смазочных материалов. Далее их использует российская армия. 

Масштабы нанесенного ущерба уточняются, 
– добавили в Генштабе. 

Интересно, что Саратовский НПЗ – один из старейших заводов по переработке нефти в России. По состоянию на 2023 год там перерабатывалось 4,8 миллиона тонн сырья.

Недавние успешные атаки на Россию и ВОТ

  • Неспокойная ночь 21 марта выдалась также в Энгельсе, Тольятти и оккупированном Крыму. Из-за атаки дронов кое-где в России приостанавливали работу аэропортов, а в Тольятти могло пылать азотное предприятие. 

  • В общей сложности российское минобороны заявило, что этой атаки их ПВО якобы обезвредило более 280 БПЛА. Десятки из них вроде бы сбили возле Москвы. 

  • Накануне россияне жаловались на взрывы у химзавода "Азот" в Невинномыске. Вероятно, там враг производил вещества для дальнейшего производства артиллерийских снарядов.