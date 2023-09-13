Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, Силы обороны эффективно противодействуют потугам агрессора изменить ситуацию в свою пользу.
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Успехи Сил обороны на Херсонщине
Россия продолжает массированно обстреливать территорию Херсонщины из всех имеющихся у него средств: от минометов и артиллерии до танков и даже крылатых ракет. За 12 сентября враг совершил в сторону правого берега Днепра 85 обстрелов, ранив 4 человек
Несмотря на это, оккупационному контингенту на Херсонщине нечем похвастаться. Силы обороны очень эффективно отрабатывают по захватчикам, практически каждый день уничтожая их технику.
"Благодаря эффективной работе наших военных количество плавсредств у россиян существенно уменьшается, а их "подводный флот" постоянно увеличивается. Эти лодки россияне постоянно пытаются использовать для разведки и высадки своих диверсионно-разведывательных групп", – пояснил Соболевский.
Юрий Соболевский о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Впрочем, Силы обороны держат все побережье Днепра под своим огневым контролем, благодаря чему количество террористических обстрелов россиян уменьшается. Однако тактика врага не изменилась, и он продолжает прибегать к террору против гражданских объектов и населения.
Что известно о ситуации в Херсонской области
- Особенно циничным случаем террора оккупантов в Херсонской области в канун Независимости Украины стала авиационная атака детского сада, в результате которой были ранены семь человек. К сожалению, к подобным преступным действиям враг прибегает регулярно.
- В конце августа Силы обороны, находившиеся на левом берегу Днепра, подконтрольном в основном оккупантам, подняли под звуки гимна сине-желтое знамя. В ОК "Юг" назвали это акцией для поддержки жителей оккупированных территорий Херсона.
- В начале сентября россияне проводили псевдовыборы на оккупированных территориях, в том числе и в Херсонской области. Однако местные четко высказались по этой инициативе, взорвав оккупантов в Новой Каховке усилиями партизан.