Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, Силы обороны эффективно противодействуют потугам агрессора изменить ситуацию в свою пользу.

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Успехи Сил обороны на Херсонщине

Россия продолжает массированно обстреливать территорию Херсонщины из всех имеющихся у него средств: от минометов и артиллерии до танков и даже крылатых ракет. За 12 сентября враг совершил в сторону правого берега Днепра 85 обстрелов, ранив 4 человек

Несмотря на это, оккупационному контингенту на Херсонщине нечем похвастаться. Силы обороны очень эффективно отрабатывают по захватчикам, практически каждый день уничтожая их технику.

"Благодаря эффективной работе наших военных количество плавсредств у россиян существенно уменьшается, а их "подводный флот" постоянно увеличивается. Эти лодки россияне постоянно пытаются использовать для разведки и высадки своих диверсионно-разведывательных групп", – пояснил Соболевский.

Юрий Соболевский о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Впрочем, Силы обороны держат все побережье Днепра под своим огневым контролем, благодаря чему количество террористических обстрелов россиян уменьшается. Однако тактика врага не изменилась, и он продолжает прибегать к террору против гражданских объектов и населения.

Что известно о ситуации в Херсонской области