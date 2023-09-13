Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, Сили оборони ефективно протидіють потугам агресора змінити ситуацію на свою користь.

Дивіться також У ЗСУ підтвердили удар по Корабельній бухті окупованого Севастополя

Успіхи Сил оборони на Херсонщині

Росія продовжує масовано обстрілювати територію Херсонщини з усіх наявних у нього засобів: від мінометів та артилерії до танків та навіть крилатих ракет. За 12 вересня ворог здійснив вбік правого берега Дніпра 85 обстрілів, поранивши 4 людей.

Попри це, окупаційному контингенту на Херсонщині немає чим похизуватися. Сили оборони надзвичайно ефективно відпрацьовують по загарбникам, практично кожного дня знищуючи їхню техніку.

"Завдяки ефективній роботі наших військових кількість плавзасобів у росіян суттєво зменшується, а їхній "підводний флот" постійно збільшується. Ці човни росіяни постійно намагаються використовувати для розвідки та висадки своїх диверсійно-розвідувальних груп", – пояснив Соболевський.

Юрій Соболевський про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Втім, Сили оборони тримають усе узбережжя Дніпра під своїм вогневим контролем, завдяки чому кількість терористичних обстрілів росіян зменшуються. Втім, тактика ворога не змінилась, й він продовжує вдаватися до терору проти цивільних об'єктів та населення.

Що відомо про ситуацію на Херсонщині