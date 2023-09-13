Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, Сили оборони ефективно протидіють потугам агресора змінити ситуацію на свою користь.
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Успіхи Сил оборони на Херсонщині
Росія продовжує масовано обстрілювати територію Херсонщини з усіх наявних у нього засобів: від мінометів та артилерії до танків та навіть крилатих ракет. За 12 вересня ворог здійснив вбік правого берега Дніпра 85 обстрілів, поранивши 4 людей.
Попри це, окупаційному контингенту на Херсонщині немає чим похизуватися. Сили оборони надзвичайно ефективно відпрацьовують по загарбникам, практично кожного дня знищуючи їхню техніку.
"Завдяки ефективній роботі наших військових кількість плавзасобів у росіян суттєво зменшується, а їхній "підводний флот" постійно збільшується. Ці човни росіяни постійно намагаються використовувати для розвідки та висадки своїх диверсійно-розвідувальних груп", – пояснив Соболевський.
Юрій Соболевський про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Втім, Сили оборони тримають усе узбережжя Дніпра під своїм вогневим контролем, завдяки чому кількість терористичних обстрілів росіян зменшуються. Втім, тактика ворога не змінилась, й він продовжує вдаватися до терору проти цивільних об'єктів та населення.
Що відомо про ситуацію на Херсонщині
- Особливо цинічним випадком терору окупантів на Херсонщині в переддень Незалежності України стала авіаційна атака дитячого садочку, внаслідок якої було поранено сімох людей. На жаль, до подібних злочинних дій ворог вдається регулярно.
- Втім, наприкінці серпня Сили оборони, що перебували на лівому березі Дніпра, підконтрольному здебільшого окупантам, підняли під звуки гімну синьо-жовтий прапор. В ОК "Південь" назвали це акцією для підтримки мешканців окупованих територій Херсонщини.
- На початку вересня росіяни проводили псевдовибори на окупованих територіях, зокрема і на Херсонщині. Однак місцеві чітко висловилися щодо цієї ініціативи, підірвавши окупантів у Новій Каховці зусиллями партизан.