За сутки силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты врага, склад боеприпасов и много техники

Украинские военные в течение 4 месяцев продолжают мужественно и эффективно противостоять российской агрессии. Так, 6 июля Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить две вражеские крылатые ракеты, а также склад боеприпасов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. В ведомстве отметили, что нашим военным удалось нанести немало потерь врагу.

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Уничтожены оккупанты, а также их техника

За прошедшие сутки военным из Воздушных сил удалось уничтожить:

две крылатые ракеты;

склад с боеприпасами россиян;

два контрольно-наблюдательных пункта оккупантов;

десять единиц вражеской техники;

живую силу "второй армии мира".

Силам ПВО удалось уничтожить две крылатые ракеты типа "Калибр". Их враг выпустил из акватории Черного моря. Нацеленные же вражеские снаряды были на южные области нашего государства.

В то же время следует понимать, что враг всячески препятствует эффективной работе наших военных. Для этого россияне используют противорадиолокационные авиационные ракеты класса "воздух – поверхность" типа Х-31П и Х-58. С их помощью оккупанты стремятся уничтожить позиции украинских зенитных ракетных и радиотехнических подразделений. Но ВСУ делают все возможное для того, чтобы захватчикам ничего не удалось.

Также известно об эффективной работе ударной авиации. Украинские бомбардировщики и штурмовики били по врагу на Восточном, а также Южном направлениях. Поэтому с воздуха оккупантам прилетали "подарки", которые попадали по их позициям.

Если мы уже заговорили о потерях врага, поделимся с вами актуальными данными. Их 7 июля опубликовали в Генштабе. Эти цифры позволят пролить свет на то, как сейчас ситуация как с личным составом врага, так и с техническим обеспечением.

Уже ликвидировано 36 650 оккупантов

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 36 650 российских бойцов. За прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 150 захватчиков.

Кроме того, у врага сокращается количество техники, хотя у него его еще очень много. Впрочем, в металлолом уже удалось превратить 1602 танка, 3797 боевых бронированных машин, 815 артиллерийских систем, 247 РСЗО, а также 107 средств ПВО.

Также у оккупантов на 217 самолетов, 187 вертолетов, 667 БпЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 судов, 2665 автомобилей и автоцистерн, а также 66 единиц специальной техники меньше.

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