Силы ПВО ночью сбили 11 вражеских дронов: сколько целей запустили захватчики

В ночь на 2 февраля российские войска атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед" Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро. Впоследствии данные уточнило командование Воздушных сил.

Смотрите также Массированной дроновой атаке подверглась Кировоградщина: в районе Кропивницкого отработала ПВО

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БПЛА типа "Шахед-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожено", – говорится в сообщении.

7 дронов не достигли целей

В Воздушных силах тоже отчитались о работе ПВО ночью 2 февраля. Там уточнили, что противник атаковал 24 ударными БПЛА типа "Шахед-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск – Россия, Чауда – Крым.

"В общем, силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 11 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей", – сообщили ВС.

Также сообщают, что по меньшей мере семь ударных беспилотников не достигли своих целей, они "локально потеряны".

Последствия атаки

Под атакой врага были южные и центральные области Украины. В частности, о работе ПВО сообщали в Кировоградской области.

В Кривом Роге на Днепропетровщине "Шахед" повредил подстанцию – без света остались более 40 тысяч человек.

Враг атаковал и ракетами

В Генштабе также сообщили, что в течение суток Россия нанесла два ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области.

Также захватчики совершили 85 авиационных ударов, 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.