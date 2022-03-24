Силы ПВО сбили еще одну крылатую ракету над Николаевом

Украинские военные сумели сбить еще одну ракету российских оккупантов. На этот раз оккупанты попытались наносить удар по Николаевской области.

Об сбитии вражеской ракеты сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В настоящее время детали происшествия не разглашаются.

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Николаев продолжает работать над уничтожением вражеских ракет

После того как глава Николаевской ОГА пообещал расправиться с российскими ракетами, наша армия продемонстрировала еще один точный выстрел.

Еще 1 крылата сбита над Нико,

– написал в своем телеграмм-канале Виталий Ким.

Несмотря на отсутствие деталей, новое сообщение Кима собрало уже немало положительных реакций – украинцы продолжают радоваться любым поражениям врага.

Также стало известно, что оккупанты обстреляли "Смерчами" мирных жителей села Явкино Николаевской области. Под обстрел также попали эвакуированные из Снегиревской общины. Из-за нападения погибли 3 человека, а 13 ранены, среди которых 1 – в тяжелом состоянии. Также пострадали строения, их количество уточняют.

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