Силы ПВО обезвредили до полутора десятков "Шахедов", угрожавших Киеву

Россия атаковала столицу Украины ударными дронами ночью 25 октября. Отработала ПВО.

Так, защитники неба обезвредили до полутора десятков вражеских дронов, которые угрожали столице этой ночью. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко в телеграме.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

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Начальник КГВА констатировал, что это уже 15 воздушная атака на столицу в октябре. Попко подчеркнул, что агрессор применил исключительно беспилотные летательные аппараты. Ударные дроны оккупанты запускали из Курской области и Краснодарского края.

На Киев вражеские БПЛА заходили двумя большими волнами. Сначала воздушную тревогу объявляли около полуночи, второй раз – примерно в 03:00. Суммарно она длилась около 4 часов.

За это время было обнаружено и различными способами (ПВО, РЭБ и так далее) обезврежено до полутора десятков дронов врага, угрожавших столице Украины,

– заявил Сергей Попко.

Добавил, точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы.

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Чиновник также рассказал, что в результате ночной воздушной атаки в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе обломки сбитых российских дронов вызвали возгорание деревьев и травы на открытой территории. Пожар оперативно ликвидировали.

Информации о пострадавших не поступало,

– отметил председатель КГВА.

Добавил, данные оперативной сводки уточняются. Также чиновник призвал киевлян найти время и способ лично поддержать защитников неба, ведь они берегут наши жизни, наши дома, наше будущее.