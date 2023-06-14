Силы ПВО уничтожили ночью 3 "Калибра" и 9 "Шахедов": какие области атаковал враг
Ночью 14 июня враг атаковал Украину ракетами Х-22. Кроме того, оккупанты применили "Калибры" и "Шахеды" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Одесской областях.
Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Мельник в эфире телемарафона. Силы и средства ПВО уничтожили 3 ракеты "Калибр" и 9 ударных БПЛА "Шахед".
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Детали ночной атаки
С акватории Черного моря противник нанес удар 4 крылатыми ракетами "Калибр" в направлении Одесщины. Силы противовоздушной обороны обезвредили 3 ракеты, одна попала в гражданский объект.
Кроме того, оккупанты атаковали 10 "Шахедами" юго-восточное направление с восточного побережья Азовского моря. 9 иранских дронов удалось сбить.
В Воздушных силах добавляют, что российские террористы нанесли удар по Донецкой области 6 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22. Их выпустили из Ростовской области из 4 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Последствия атаки уточняются.
В Одессе враг атаковал гражданскую инфраструктуру: коротко
- Оккупанты атаковали город 4 "Калибрами". В результате повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно 6 человек получили ранения.
- Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг повлек за собой разрушение в 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров.
- К сожалению, 3 сотрудника состава погибли, 7 получили ранения. Сейчас идет разбор завалов – под ними могут быть люди.