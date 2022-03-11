Силы спецопераций ВСУ в Харьковской области уничтожили колонну военной техники оккупанта
Источник:телеграм Олега Синегубова
Силы спецопераций ВСУ в Харьковской области уничтожили колонну военной техники российских войск. Там были танки, боевые машины и топливозаправщики.
Соответствующую информацию обнародовал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. Это произошло вечером 11 марта – на 16 день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Изюм наполовину наш, наполовину – их, продолжаются уличные бои, – Арестович
В Харьковской области уничтожили колонну техники врага
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе уничтожили колонну военной техники оккупанта,
– говорится в сообщении.
Также добавили, что среди уничтоженной техники оккупанта – танки, боевые машины и топливозаправщики.
Более того, Вооруженные Силы Украины заявили, что:
- ликвидировали живую силу противника;
- несколько врагов, бросив технику, скрылись в лесной местности;
- просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага.
"Наши военные 24/7 держат оборону города и области. Победа за нами!", – поддвигали в сообщении ОВА.
Житель Харькова за 40 тысяч продал России координаты объектов для удара – смотрите видео