Силы ПВО сбили все 32 "Шахеда", которые запустил враг
Источник:Воздушные силы ВСУ
Россия ночью на 5 июля атаковала Украину "Шахедами". Украинские военные сбили все вражеские дроны.
В ночь на 5 июля в Киевской ОВА сообщали, что на подступах к Киеву работала ПВО. В Киеве есть поврежденные дома и автомобили.
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Что известно о работе ПВО ночью
В ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов российского Курска, Приморско-Ахтарска,
– заявили военные.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что сбили все 32 дрона. В частности, наши военные уничтожили вражеские цели в:
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Днепропетровской,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской областях.
Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы,
– говорят в Воздушных силах.
Кстати, тревогу в Украине из-за вероятной атаки дронов-камикадзе типа "Шахед" объявили ориентировочно в 22:30 4 июля. Опасность продолжалась до 5:14 5 июля.
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Кроме того, ориентировочно в 23:41 4 июля красной стала вся Украина, ведь россияне подняли в небо МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.