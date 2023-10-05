Полная чушь, так это не работает, – Данилов о "ядерной" идее Симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью, чтобы "вывести из строя спутники и радиоэлектронику". Однако так эта идея действительно не работает.

Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он назвал такую идею полной чушью, передает 24 Канал.

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Данилов высказался об идее Симоньян

Алексей Данилов подчеркнул, что идея Симоньян с подрывом ядерной бомбы над Сибирью не сможет поломать ту систему, которая существует в мире. Кроме того, он посмеялся над таким мнением российской пропагандистки.

Могу сказать, что это полная чушь. Что бы они там ни делали, оно так не работает,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Тем не менее он подчеркнул, что такое решение возможно, но сомнительно, что именно Россия от этого взрыва выиграет.

Данилов также отметил, что вся истерика, которую устроили российские пропагандисты, совершенно отличается от тех нарративов, которые они говорили в начале полномасштабного вторжения в наше государство.

"Они в отчаянии и не знают, что делать. И прав наш президент, когда говорит, что этот ядерный шантаж – это единственное, что у них остается", – сказал он.

В заключение секретарь СНБО заверил, что вряд ли Россия применит ядерное оружие. Ведь этого стране-агрессорцы не позволит Китай, не желающий негативных последствий для других ядерных государств, в том числе и себя.

Симоньян угрожает критикам своей "идеи"

В то же время, российская пропагандистка Маргарита Симоньян не оставляет свою идею относительно ядерного шантажа. По сообщениям российских СМИ, она угрожает комментаторам уголовное преступление за критику ее предложения.

В частности, она отметила, что тоже "умеет писать заявления, в том числе". Кроме того, она пригрозила гражданам России статьей за "ложный донос".

Симоньян также в пропагандистском духе подчеркнула, что якобы писать доносы "ей не разрешает Боженька". И призвала людей "побояться Бога, на всякий случай", а сама совершила из себя жертву, сказав, что "подставит левую щеку".

Защитил российскую пропагандистку и главу Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал ее "настоящим патриотом, отстаивающим национальные интересы на любых площадках".

Он также объяснил ее слова тем, что "даже при столь неблагоприятном развитии событий Россия по сравнению с остальным миром стратегически не проиграет". Всех "критиков" Симоньян он призвал "внести вклад в борьбу против НАТО и неонацизма".

Симоньян хочет ядерного взрыва над Сибирью