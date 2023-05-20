Заказала с AliExpress и говорит, что не ее: Соляр и Бурлаков высмеяли "взрывную" посылку Симоньян
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что получила посылку со следами взрывчатки. Пакет оказался секс-игрушкой. Возможно, российская пропагандистка просто забыла, что заказывала.
"Взрывную" посылку в эфире 24 Канала высмеяла ведущая Екатерина Соляр и журналист-международник Алексей Бурлаков. Скорее всего, Симоньян что-то заказала с AliExpress, а теперь говорит, что это не ее. Посылка пришла на работу, поэтому пришлось публично открещиваться.
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Российские пропагандисты напуганы
Соляр отметила, что накануне секретарь совбеза России Николай Патрушев заявил, что убийство Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина было "совершено Киевом по координации в Вашингтоне".
"Представляю себе, что кто-то сидит в Вашингтоне и играет в рулетку. Раз – и Татарский, раз – и Прилепин, потом раз и Маргариточка Симоньян. А так, как она в телевизоре выглядит меньше Татарского, то ей пришел пакет соответствующего размера", – иронически прокомментировала Соляр.
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Симоньян заявила, что Украина подготовила "список ликвидации", возглавляемый Владимиром Соловьевом. Не удивимся, что кто-нибудь в России решит действительно пойти по списку, а потом опубликовать его, чтобы показать, какие "украинцы не хорошие".
"Если это правда и Симоньян действительно пришел пакет со следами взрывчатки, то на что рассчитывали заказчики, что она возьмет его и положит в сумочку? Жду, когда Симоньян принесет этот пакет на эфир к Соловьеву, где они будут обсуждать его содержимое и передавать с рук в руки", – добавила Соляр.
Бурлаков заметил, что Симоньян упомянула в своем сообщении, что посылка поступила из Гонконга. Это свидетельствует, что Россия пытается выставить этот китайский город в негативном свете, якобы помогающему "мировому терроризму".
Как охотятся за российскими пропагандистами
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину произошел ряд инцидентов, в результате которых погибли известные российские пропагандисты: Дарья Дугина, Владлен Татарский.
- Недавно было совершено покушение на убийство бывшего депутата госдумы России Захара Прилепина.
- Несколько дней назад на адрес российской пропагандистки пришла секс-игрушка. Симоньян назвала это бандеролью со следами взрывчатки.