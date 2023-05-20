"Вибухову" посилку в ефірі 24 Каналу висміяла ведуча Катерина Соляр та журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Найімовірніше, Симоньян щось замовила з AliExpress, а тепер каже, що це не її. Посилка прийшла на роботу, тому довелось публічно відхрещуватись.

Дивіться також Топовим пропагандистам варто готуватися, – політтехнолог про посилку Симоньян

Російські пропагандисти налякані

Соляр зауважила, що напередодні секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев заявив, що вбивство Владлена Татарського і замах на Захара Прилєпіна був "здійснений Києвом з координації у Вашингтоні".

"Уявляю собі, що хтось сидить у Вашингтоні й грається в рулетку. Раз – і Татарський, раз – і Прилєпін, потім раз і Маргариточка Симоньян. А так, як вона в телевізорі виглядає меншою ніж Татарський, то їй надійшов пакунок відповідного розміру", – іронічно прокоментувала Соляр.

Бурлаков про пікантний подарунок для Симоньян: дивитись відео

Симоньян заявила, що Україна підготувала "список ліквідації", який очолює Владімір Соловйов. Не здивуємось, що хтось в Росії вирішить дійсно піти за списком, а потім опублікувати його, щоб показати, які "українці не хороші".

"Якщо це правда і Симоньян дійсно надійшов пакунок зі слідами вибухівки, то на що розраховували замовники, що вона візьме його і покладе у сумочку? Чекаю, коли Симоньян принесе цей пакунок на ефір до Соловйова, де вони обговорюватимуть його вміст та передавати з рук в руки", – додала Соляр.

Бурлаков зауважив, що Симоньян згадала у своєму дописі, що посилка надійшла з Гонконгу. Це свідчить, що Росія намагається виставити це китайське місто у негативному світлі, нібито воно допомагає "світовому тероризму".

Як полюють за російськими пропагандистами