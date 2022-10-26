Даже свои отрекаются: Симоньян запретили въезд на территорию Армении

Российской пропагандистке Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению. Кстати, "журналистка" имеет армянское происхождение.

Об этом сообщила сама Симоньян в своем телеграм-канале. К слову, ранее пропагандистка раскритиковала мобилизацию в России, потому что ее "словно организовал Киев".

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Симоньян запретили въезд на территорию Армении

Правительство Армении запретило въезд российской пропагандистке Маргарите Симоньян. По словам журналистки, въезд в страну также запрещен российскому политику Константину Затулину.

Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже,

– написала Симоньян.

Напомним, ранее Симоньян рассказывала, что ее прабабушка пережила геноцид армян в Турции. В 1915 году ей удалось бежать из Трабзона в Крым.

Также пропагандистка заявляла, что она "армянка и в ней течет армянская кровь".

Цинические заявления Симоньян

Ранее Симоньян призвала россиян собирать деньги на нужды их армии, а также идти в военкомат. На это в комментариях отреагировали бурно.

Также Маргарита Симоньян высказалась о проведении частичной мобилизации. Ей не понравилась путаница, сопровождающая призыв.

Кроме того, пропагандистка жаловалась на то, что в военкоматах буквально с цепи сорвались. Мол, не слушают приказы главнокомандующего и Шойгу.

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